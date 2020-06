PM encontra veículo furtado em Santo Antônio da Platina

Investigações continuam atrás do ladrão

Na tarde de segunda-feira, dia 22, às 17 horas, um Fiat/Palio Adventure, cor prata, foi encontrado na garagem de uma residência localizada na rua João Carlos Valentim, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o carro havia sido furtado na noite do último domingo, dia 21, no bairro São José.

Apesar de ter sido encontrado, o suspeito não estava no local e ainda não foi localizado. O automóvel foi restituído ao proprietário.