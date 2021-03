Foi nesta terça-feira às 16h30m no bairro Vassoural

Com a informação que um grupo de indivíduos havia invadido terras de uma fazenda no Bairro Vassoural e já estavam montando acampamento, com o intuito de reivindicar posse da terra, os PMs foram ao local e fizeram as devidas orientações sobre o crime, sendo acatadas.

Imediatamente, deixaram o local.

A equipe revistou os veículos dos invasores e havia um revólver calibre 38 e 16 munições (foto) dentro do carro de um deles.

O líder do movimento, identificado, 68 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos e o rapaz que estava com a arma, 49 anos, foi preso pela porte ilegal e também encaminhado para DP.