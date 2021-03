Uma menina de 17 anos e um homem de 26 estavam num Golf

Durante patrulhamento um VW Golf de cor azul transitava no prolongamento da Av. Silveira Pinto no fim da semana. Dada voz de abordagem utilizando-se de sinais luminosos e sonoros ao veículo, o qual o condutor posteriormente identificado não acatou, sendo possível notar movimentação no interior do veículo, e em determinado momento arremessado algo pela janela do passageiro.

Após 300 metros de distância, o motorista acatou a ordem de parada, sendo que no interior se encontrava uma menor (17 anos), a qual relatou ser namorada dele.

Depois da revista pessoal e veicular nada de ilícito localizado, sendo realizada varredura nas proximidades do local onde foi notado o arremesso do objeto, havia recipiente de cor transparente, contendo 17 eppendorfs de cocaína, 25 porções de crack e uma lâmina.

Em posse do rapaz havia mais de R$ 2 mil reais e salienta-se que em sua carteira dois objetos metálicos de cor dourada aparentando ser ouro, totalizando 16 gramas. As partes foram encaminhadas à delegacia para os procedimentos, sendo o carro e um celular apreendidos.