PM impede roubo em fazenda de Santo Antônio da Platina

E prende um dos integrantes da quadrilha

Na tarde desta quinta-feira, dia 16, às 16 horas, um homem foi preso na área rural de Santo Antônio da Platina após ter sido flagrado pela PM em posse de arma.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão, suas equipes foram ao local, com a ajuda da Rádio Patrulha (RPA) e Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), após receber a denúncia, via 190, que havia alguns indivíduos armados realizado disparos numa fazenda.

No endereço, o segurança estava com o acusado deitado ao chão, o qual estava com um simulacro de arma de fogo (tipo pistola preta) e um binóculo camuflado. O trabalhador informou que na hora em que realizou a abordagem, foi ameaçado pelo homem, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Já o elemento, em seu depoimento, afirmou que os outros dois indivíduos, que portavam arma de fogo, empreenderam fuga pelo mato. Completou que ele estava apenas cuidando do local com o binóculo, quem entraria na fazenda para roubar armas eram os outros.

Em flagrante, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.