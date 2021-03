Após a tentativa de roubo a Agência do Banco do Brasil de São Jerônimo da Serra com rompimento de obstáculos, nesta manhã de quarta-feira, dia dez, mediante ações de inteligência e de policiamento ostensivo, tudo isto, numa integração entre as Polícias Militares do Paraná e de Santa Catarina, culminou-se em confronto armado e a prisão dos criminosos.

O confronto e a prisão, deu-se já na cidade de Tomazina (120 Km distantes da agência vitimada).

Houve o seguinte resultado: dois marginais foram a óbito no confronto; um preso; 2 coletes balísticos recuperados (roubados da agência); 2 coldres recuperados (roubados da agência); Munições de calibre 38 apreendidas; Ferramentas usadas no crime apreendidas; 1 veículo roubado recuperado; 1 arma de fogo apreendida e nenhum policial ficou ferido.