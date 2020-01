PM platinense apreende contrabando de cigarros

Abordagem foi na BR-153 transportando de Umuarama para Campinas

Nesta quarta-feira, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um caminhão (placas de Blumenau/SC) de cor vermelha passaria por Santo Antônio da Platina, pela rodovia PR-092, com grande quantidade de cigarros contrabandeados(principalmente das marcas Eight e Play).

Dessa forma, a Agência Local de Inteligência com equipe de Rádio Patrulha realizaram vigilância pela localidade e conseguira abordar o caminhão Mercedes Benz Accelo 815 e o Ford/Fiesta (placas Itirapina/SP).

O carro, de cor preta, era o chamado batedor , portando, inclusive, rádio comunicador.

O cerco terminou nas proximidades do Posto Santa Rita, na BR-153. No veículo, se encontravam dois homens maiores e no caminhão somente o motorista.

A equipe de operações com cães realizou faro no caminhão e no veículo, mas nada de ilícito foi encontrado (nem armas ou drogas).

O subcomandante da 4ª Companhia da PM Platinense, Segundo-tenente Paulo Vinicius Gomes, afirmou ao npdiario que a carga foi contabilizada com 360 caixas grandes e outras 50 pequenas com maços de cigarros. Tudo foi avaliado em R$ 630 mil em preço de mercado, sendo encaminhado para a Polícia Federal, com sede em Londrina.

Os criminosos, ao serem indagados, afirmaram levar a carga da cidade de Umuarama(vindo do Paraguai) até Campinas, interior de São Paulo. Um deles (condutor do caminhão) possui registro criminal por contrabando e os demais não tinham antecedentes.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO