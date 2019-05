PM platinense faz bloqueio neste Maio Amarelo

Na Vila Ribeiro

Na noite desta terça-feira, dia 21,a ROTAM com as equipes de radiopatrulhas, realizaram um bloqueio na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, Vila Ribeiro, visando fiscalizar e também coibir possíveis delitos no trânsito, bem como promover a conscientização para a redução de acidentes tendo em vista a campanha Maio Amarelo que ocorre neste mês.

Na oportunidade, foram abordados diversos automóveis e motocicletas, sendo oferecido o etilômetro (bafômetro) aos condutores dos veículos que, espontaneamente aceitaram, totalizando 69 testes, sendo flagrado um condutor, o qual após realizar o teste foi aferido 0,30 mg/l e após o reteste 0,32 mg/l sendo então notificado conforme Art. 165 do CTB.

Foram apreendidos uma motocicleta e um veículo, além da confecção de Autos de Infração de Trânsito.