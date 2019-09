PM platinense flagra traficantes e recupera moto

Furtada em Siqueira Campos A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina patrulhava pela rua Moacir Poli,no bairro Aparecidinho II, quando dois elementos tentaram fugir correndo e saltando muros de casas , mas não conseguiram, sendo detidos.

Na sequência, porção de maconha de cerca de 80 gramas mais nove pedras de crack foram encontradas na residência de um deles.

Uma Honda/150 de cor vermelha (foto) com o condutor sem capacete teve abordagem e constatado que era um marginal conhecido. A motocicleta estava sem chave, com número do chassi suprimido, placa trocada de uma NXR 150 Bros. Ao consultar o número do motor, era de uma Titan 150 com placa de Siqueira Campos , furtada em 2016.