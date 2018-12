PM platinense prende traficante que misturava cocaína com Pó Royal

Rapaz guardava tudo na casa dele

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira, dia 28, Ítalo Gabriel da Silva dos Santos (foto).

Os soldados Santos e Jonatho faziam fiscalização rotineira de trânsito (blitz) na rua Arthur Celestino da Silva, Parque Pavão, às margens da PR-439.

Os dois viram um VW/Gol de cor branca e fizeram a abordagem.Durante a identificação dos indivíduos, confirmaram as presenças do motorista, de um rapaz e de Ítalo (conhecido pela prática de ilícitos como roubos e tráfico de entorpecentes).

O veículo foi conduzido até a 4ª Companhia da PM para resguardar a segurança da equipe e suprimir o risco de fuga dos indivíduos.

Nas buscas no interior do carro, foi encontrado um celular.

Na sequência, foram até os fundos da casa dele, na Rua Vereador Antunes Ferreira.O próprio pai autorizou a entrada e admitiu o comércio de drogas cometido pelo seu filho e entregou uma caixa de sapato.

Nela, havia um pote de fermento em pó, marca Royal com substância análoga a cocaína (pesando aproximadamente 57 gramas); uma bucha envolta em plástico com cocaína de verdade(pesando cerca de 20 gramas); uma balança de precisão;39 pinos de cocaína, tipo Eppendorf (pesando 41 gramas) e outros 15 pinos vazios (fotos).

Os outros dois jovens foram liberados, mas Ítalo permanece preso.