PM Platinense recupera motocicleta furtada

Adolescente de 17 anos confessou ter receptado o veículo de ladrão

Nesta terça-feira, dia 13, a Polícia Militar recebeu na 4ª Cia, Santo Antônio da Platina, cidadão relatando que teve a motocicleta furtada em frente de seu local de trabalho, por volta das 11h45min.

De imediato, as equipes iniciaram diligências por diversas localidades do município e por volta das 18 horas, a ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) viu uma motocicleta em alta velocidade pelo bairro Bela Manhã.

Os PMs realizaram acompanhamento tático e abordaram o condutor (17 anos), que alegou ter comprado a motocicleta pelo valor de R$ 500,00 que inclusive já havia sido pintada com outra cor pelos criminosos.

“A ação rápida da ROCAM com apoio da Rádio Patrulha e ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) demonstraram a motivação desses policiais e os objetivos do patrulhamento que são a solução de problemas e a segurança da comunidade”, salientou o comandante da 4ª Cia., capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon.

O proprietário da motocicleta, Heverton Alex Barbosa, esteve pessoalmente na unidade e agradeceu o empenho da corporação (foto).