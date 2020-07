PM platinense recupera veículo furtado

Bandidos venderam o carro

Compareceu na 4ª.Cia uma mulher (36 anos), a qual relatou ter sido furtado na cidade de Ourinhos (SP) seu veículo VW/Parati, de cor Bege. Ao anunciar o crime em redes sociais, um homem desconhecido entrou em contato com ela, relatando que estava em posse de seu carro na cidade Santo Antônio da Platina, e que se pudesse lhe ressarcir a quantia a qual pagou, ele devolveria , e caso não pudesse lhe dar o valor, também o entregaria.

Diante dos fatos, a equipe acompanhou a senhora até o endereço repassado.

No local foi feito contato com a pessoa suspeita, o qual estava em posse da Parati, e relatou a equipe que dois indivíduos desconhecidos, sendo um moreno magro baixo, e o outro branco do cabelo grisalho, estavam em data nesta segunda-feira, dia 20, numa borracharia, situada às margens do PR-092, e ofereceram o veículo furtado pelo valor de dois mil reais, porém ele disse que só possuía R$ 1.500,00 a ambos aceitaram o dinheiro, sendo realizada a negociação e na sequência saíram tomando rumo ignorado.

Diante das provas as partes e o veículo foram encaminhados até a sede da 4ª.Cia para a lavratura do boletim, e posteriormente até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.