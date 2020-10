PM prende agressor após violência doméstica em Ribeirão do Pinhal

Arma foi encontrada com o homem de 64 anos na Vila Rural

Na noite de quinta-feira, dia 22, às 19h56m, um agressor, de 64 anos, foi preso na rua Neuza Maria Nicolau, localizada na Vila Rural de Ribeirão do Pinhal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades realizaram a prisão do homem após situação de violência doméstica.

No atendimento, os PMs receberam a informação de que ele possuía uma arma na sua residência. Em revista no local, foi encontrada a cartucheira, calibre 32 (foto), em cima do guarda-roupa.

Foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.