PM prende assaltantes violentos em Santo Antônio

Caminhoneiro foi baleado

O crime ocorreu por volta das 21h30m deste domingo, dia nove, quando dois bandidos armados chegaram numa bicicleta e renderam um caminhoneiro (64 anos) no pátio do Posto Platina, antigo Platinão, roubando sua carteira, celular e um relógio.

Com a finalidade de descobrir se a vítima tinha mais dinheiro, os marginais deram coronhadas no rosto do rapaz, causando ferimentos graves em seu nariz. Em mais um ato de violência, um dos delinquentes ainda realizou um disparo que atingiu a perna do caminhoneiro.

Diante disso, os Policiais Militares foram em busca da dupla de assaltantes, vindo a encontrá-los na Rua Benedito Lúcio Machado. Na abordagem, um deles fez menção de atirar contra a equipe, que revidou a altura, realizando dois disparos, mas sem atingir os indivíduos. A perseguição continuou e um deles foi preso nas proximidades da SAMP Veículos e o outro dentro de uma residência, ali perto.

Eles foram identificados com as idades de 25 e 20 anos, e confessaram, inclusive o disparo contra a vítima. O celular foi encontrado, e a dupla encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

A vítima recebeu todos os cuidados médicos e passa bem.

A arma utilizada no crime foi encontrada nesta segunda-feira, dia dez, por volta das 7h35mi, jogada num quintal de uma residência localizada na Rua Japão, Bela Vista I, proximidades do local do roubo.