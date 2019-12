PM prende assassino que tinha fugido da cadeia platinense

Neste final de semana numa casa

Dois PMs da ROCAM (Rondas com Motocicletas), foram informados nesta sexta-feira, dia 14, que um foragido da cadeia pública platinense – condenado por homicídio – estava na rua D, no bairro Aparecidinho 2.

Após diligências, Maycon Duarte da Luz (fotos) , 19 anos, encontrado, não reagiu e foi recapturado sendo levado novamente para a carceragem.

Maiquinho, como é chamado, já tinha mandado judicial contra ele, que, apesar de franzino, é altamente perigoso.No dia 18 de julho deste ano teve desavença com André Aparecido Lopes, 39, em Santo Antônio da Platina, e o matou com dez golpes de um pedaço de madeira na cabeça, desfigurando toda a parte superior do corpo da vítima.

O homicídio qualificado teve motivação fútil e emprego de meio cruel. Participaram da bem sucedida ação os soldados Santos e Jacob.