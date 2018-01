PM prende bando que roubou viúva de ex-prefeito de Quatiguá

Os três confessaram o crime

Na tarde desta terça-feira, dia 23, a Polícia Militar de Quatiguá (sargento Peterson, soldados Ribeiro e Sobejeiro), com apoio de PMs de Joaquim Távora e Siqueira Campos capturaram três indivíduos, moradores em Siqueira Campos e Quatiguá, envolvidos no assalto à residência do saudoso ex-prefeito Toninho Zanini, Clarice (Foto/Arquivo npdiario) , onde roubaram vários objetos e dinheiro, fazendo a viúva, Clarice, e seu neto, reféns, usando de violência física e psicológica contra as vítimas.

Um marginal conhecido como “Dentinho” (detido nas dependências da Prefeitura de Quatiguá), foi prontamente reconhecido por uma das vítimas, como um integrante do bando.

Logo em seguida, Dentinho assumiu a participação no ocorrido e identificou mais dois comparsas. Os três acusados são Mateus Henrique Gabus, 20 anos, Robson Rogério de Paiva, 20, e Fabrício Rodrigues da Silva, 18, residente em Siqueira Campos e os demais residentes em Quatiguá.

Um dos bandidos confessou ter sido convidado por um homem conhecido por China, que possui um Gol branco e mora em Carlópolis, para praticarem o crime.

Na sequência, ao verificarem o smartphone de um dos presos viram mensagens em Whatapp com a namorada alertando que a polícia teria ido até a casa e seria melhor “se livrar do flagrante”, referindo-se a um pedaço de maconha e mais 14 invólucros embalados prontas para venda, escondidos no interior da residência.A moça também foi encaminhada para a unidade prisional por associação ao tráfico.

Os trêsconfessaram que haviam combinado de dividir os objetos do roubo com China no próximo sábado(27) em horário posteriormente a ser combinado por rede social. Também informaram que toda a droga que estão vendendo tem sido fornecida por um homem que mora em Quatiguá e sob o qual já existem inúmeras denúncias de comércio(Fotos dos marginais: Hélio Galvão).