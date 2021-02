O crime acontecia na residência dos dois no Jardim Delamura

Com base em denúncias anônimas pelo 190 e 181, os policiais militares iniciaram monitoramento, há algum tempo, de um casal suspeito de traficar drogas me sua residência, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, Jardim Delamura nesta quinta-feira dia 25.

Durante o citado período de diligências foi constatada movimentação de usuários no local e quinta-feira chegou a informação que os suspeitos receberiam quantidade de drogas.

Em campana nas proximidades da residência, novamente mais usuários foram vistos, então. Realizada abordagem no local e encontradas 17 pedras de crack e uma lâmina, dentro de um prato, no interior de uma cômoda do quarto.

Na cozinha, havia saquinhos para acondicionar o entorpecente para venda. Em posse do casal foram apreendidos R$ 1.028,00. O homem (31 anos) e sua convivente (22 anos) receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.