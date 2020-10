PM prende casal por furto em Santana do Itararé

Imagens da câmera de segurança confirmam suspeitos

Na tarde desta quinta-feira, dia 29, um casal foi preso na rua João Peixoto da Silveira em Santana do Itararé. A Polícia Militar acompanhou o caso, que foi registrado às 12h2om. De acordo com as informações, a equipe estava em patrulhamento quando se deparou com um veículo Uno, o qual era conduzido por indivíduo sem habilitação.

Na busca localizaram uma TV 28″ da marca Philco, um aparelho celular Samsung Galaxy J2 Core e uma lavadora de alta pressão da marca Electrolux power wash. Indagado, afirmaram que os objetos foram recebidos, na cidade de Sorocaba, em forma de pagamento de dívida. Entretanto, estavam com etiqueta e, por causa delas, foi feito contato com uma loja de Taquarituba-SP que denunciou furto dia 25.

As imagens de segurança os flagraram. Aambos foram presos e encaminhados com os objetos à Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz. Foi feita também a apreensão do veículo.