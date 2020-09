PM prende dupla de traficantes em Santo Antônio da Platina

Também foi encontrado quase um quilo de maconha em quintal

Em diligências em combate ao tráfico, domingo, dia seis, por volta das 11h10m, prenderam dois indivíduos (20 e 41 anos) por tráfico.

A ação foi numa residência localizada na Rua Mário Giovanetti, Bairro Júnior Afonso, onde foram apreendidas porções de crack e maconha prontas para venda, além de dinheiro.

No dia anterior, no Bairro Bela Vista I, ainda em consequência da Operação Ostensividade II desencadeada na cidade, um cidadão ligou para Polícia Militar informando que abandonaram sacola contendo drogas no seu quintal. No local, os policiais localizaram a sacola, na qual continha aproximadamente quilo de maconha (997 gramas).