PM prende moça com LSD e 1,2 kg de maconha em Santo Antônio

Buscas continuam para encontrar parceiro dela

Nesta quinta-feira, dia dois, uma hora da madrugada, uma jovem de 18 anos foi presa na rua Massaro Torohara, localizada no Bairro Vitória Régia em Santo Antônio da Platina. Ela é acusada participação em tráfico de drogas.

De acordo com as informações, houve uma denúncia anônima relatando que o crime estava acontecendo na casa da mulher em questão e seu esposo. Por isso, os PMs foram apurar o caso e constataram o grande fluxo de pessoas no local, inclusive com motocicletas.

Diante da flagrante, o local foi abordado. O casal morador já era conhecido no meio por envolvimento com o narcotráfico. Entretanto ao perceber a chegada das equipes, o rapaz suspeito saiu correndo, pulando os muros e escalando telhados vizinhos. Também dispensou no quintal, durante a fuga, uma sacola contendo um tablete de maconha, mas não foi possível detê-lo.

Apenas sua esposa, a jovem de 18 anos referida, já com passagens por tráfico, foi abordada e presa.

Ao todo, foram apreendidos no local: