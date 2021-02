Marginal tentou fugir pulando muros mas foi alcançado

A equipe, em patrulhamento nas imediações da delegacia de Polícia Civil, viu um indivíduo de 42 anos na Rua Otávio Bernardeli nesta sexta-feira dia 19.O rapaz é conhecido no meio e ao perceber a presença da PM dispensou nitidamente uma sacola que estava em suas mãos.

A equipe deu voz de abordagem e, em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém na sacola que tinha jogado no chão, verificou-se ter vários objetos como cocaína (20 gramas), maconha (90 g), quatro celulares, 21 pacotes de fumo, 4 serras e diversos chips e carregadores de celulares, assim como um pedaço de barbante que seria utilizado para arremessar nas dependências da cadeia pública.

Os policiais deram voz de prisão, fizeram o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe e do detido e o encaminhou ao pelotão para lavratura do boletim.

Durante a confecção, o elemento aproveitando-se do momento se evadiu correndo do pelotão e entrou em alguns quintais para se esconder. Após fazer o cerco, acabou se entregando, tendo em vista que durante as escaladas, veio a machucar-se numa das quedas, queixando-se de dores.

A PM o encaminhou novamente ao Pelotão, e após a lavratura do outro boletim, posteriormente a atendimento médico e por fim a delegacia para os procedimentos pertinentes.