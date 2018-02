PM prende ladrões de colégio de Jundiaí do Sul

E recupera o que levaram

A Polícia Militar descobriu que os autores do furto no Colégio Nicanor Chamma, em Jundiaí do Sul, haviam se evadido num veículo GM/Chevrolet, cor azul.

Em patrulhamento, os PMs localizaram um deles, que confessou o crime, bem como quem era seu comparsa.

Os dois indivíduos foram presos e o material furtado (sete monitores e três CPUs*) foi recuperado.

*“Central Processing Unit”, ou “Unidade Central de Processamento”, em português.