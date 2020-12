Tudo foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil

PMs cumpriram mandado judicial na Rua Espirradeira, expedido pelo Poder Judiciário da Vara Criminal da Comarca de Carlópolis neste final de semana.

Na residência foram abordadas duas mulheres e em revista pessoal nada encontrado. Durante as buscas, com o apoio do cão da equipe canil, foram encontrados uma porção de maconha e um simulacro tipo pistola.

Uma delas 26 anos assumiu que a droga e que o simulacro pertencem a ela. Informou também ser usuária de drogas, sendo dessa forma, encaminhada para a delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.