Jacarezinhense já é “velho” conhecido por crimes

A equipe da Agência Local de Inteligência com Policial Militar de folga, receberam informações de que um indivíduo teria recebido grande quantidade de entorpecentes, na Rua Simão Schuminski, sendo já conhecido no meio pela prática do tráfico de drogas.

Em posse da informação, a PM se deslocou até a Rua Simão Schuminski (Jardim Paraíso) e o indivíduo (22 anos) ao ver a viatura empreendeu fuga para dentro da residência e se trancando, porém acompanhado pelos policiais que tiveram que romper um obstáculo (porta da cozinha) para entrar e realizar abordagem.

Realizada a busca pessoal nada de ilícito, porém estava de posse de uma faca, logo em seguida, compareceu a mãe do indivíduo, que autorizou as buscas em sua residência.

No quarto, havia 3 porções grandes de crack (150 gramas), que fracionadas para venda renderiam aproximadamente 750 porções, e duas porções maiores de cocaína (50 g.), também apreendida a quantia de R$ 90,00 e o celular.

Dada voz de prisão, assumiu a propriedade e a venda do entorpecente.