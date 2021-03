Indivíduo conhecido no meio foi preso novamente

Em patrulhamento na Rua João Miskiati, no fim de semana os policiais abordaram um indivíduo conhecido no meio com o qual foram encontradas 34 porções de crack, que estavam num invólucro plástico em suas mãos.

No bolso de suas vestes foi encontrado dinheiro.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.