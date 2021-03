Sujeito era conhecido já no meio policial da cidade

Equipe foi acionada via 190 onde a solicitante relatou que roubaram sua motoneta na Rua Quatro, Conjunto Álvaro de Abreu nesta terça-feira dia 2, uma Honda Biz de cor preta, a qual estava na entrada do bairro Santa Cruz. Dois indivíduos armados levaram seu celular e o capacete, estavam a pé, usando máscara preta/toca, blusa vermelha e branca.

Depois das informações prestadas pela vítima a rádio-patrulha e a ROTAM saíram em diligências sendo informados por populares terem visto uma Honda Biz (foto) em alta velocidade pela Vila Ribeiro, onde havia colidido contra um veículo, sendo abandonada, logo após a colisão os elementos saíram correndo tomando rumo ignorado de acordo com terceiros.

Onde deixaram a motocicleta, foram encontradas diversas poças de sangue, as equipes seguiram os vestígios deixadas no chão, onde cessou na rua João Guilherme Peixe, no local encontrava-se o rapaz, o qual relatou que seu irmão, já conhecido no meio por diversas práticas de ilícitos chegou todo machucado e sangrando e foi levado para om PS.

Na varanda localizado um capacete com as mesmas características do que havia sido roubado e uma balaclava preta. Em ato contínuo foi repassado às equipes de serviço que deu entrada no PS um indivíduo (20 anos) extremamente agressivo e alterado com ferimentos no pé.

No Pronto Socorro, foram informados que um paciente estava violento, no local o médico plantonista relatou que o indivíduo queria atendimento rápido, negando prestar informações e ameaçou-o assim como toda equipe.

Diante da agressividade, teve que ser contido. Logo após ser atendido, admitiu ter participado do roubo, recebeu voz de prisão e encaminhado para sede da 4ª Cia para confecção do boletim e posteriormente para 38ª delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, junto com a motoneta e os objetos apreendidos.