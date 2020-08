PM prende traficante com 3 kg de maconha em Ribeirão do Pinhal

Elemento confessou ter comprado droga por R$ 3 mil em Cornélio Procópio

Equipe em patrulhamento em Ribeirão do Pinhal na Rua Antônio Franco Ferreira da Costa, nesta terça-feira, dia cinco, encontrou VW Gol de cor prata em atitude suspeita, transitando pela contramão da direção. Foi abordado.

Em revista pessoal no bolso 50 reais, em cima do banco do passageiro porções de maconha, diversas notas de dinheiro e em cima do tapete do lado do motorista, e na porta totalizando a quantia de R$ 164,00.Ao verificar a parte traseira do veículo, localizados em baixo do banco do carona mais quatro tabletes de maconha envolvidos em plástico de cor preta.

Indagado sobre a droga, disse ter adquirido na cidade de Cornélio Procópio por R$ 3 mil.Diante da situação de flagrante foi dada voz de prisão ao indivíduo (38 anos) e encaminhado à delegacia de polícia civil, com a maconha apreendida, que depois de pesada totalizou a quantia de três quilos; o carro foi apreendido e o aparelho celular também, sendo apresentados para a lavratura dos autos pertinentes aos fatos.