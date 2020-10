PM prende traficante com 4 kg de maconha e porção de cocaína em Jacarezinho

Traficante de 25 anos dominava vendas no bairro Espírito Santo

Policiais Militares de Agência de Inteligência do 2º BPM vinham monitorando um determinado indivíduo pelo seu envolvimento com narcotráfico em Jacarezinho e dia nesta quarta dia 30, levantaram informações segundo as quais o element0 poderia estar em posse de grande quantidade de drogas, pois associado a outro indivíduo (identificado), estavam dominando do comércio de drogas do Bairro Espírito Santo.

O suspeito foi abordado quando chegava ao seu carro, estacionado, próximo a um bar, na Rua Pernambuco, Vila Scyllas, sendo encontrada uma porção de maconha no bolso de sua calça.

Diante disso, os policiais foram até a residência do abordado, localizada na Rua Espirito Santo, mesmo Bairro, onde encontraram numa bancada da cozinha, porções de maconha e cocaína sendo preparadas para venda.

Ainda em cima do guarda-roupa, foram encontrados tabletes maiores de maconha. A droga apreendida somou 3,817kg (três quilos, oitocentas e dezessete gramas) e 75g (setenta e cinco gramas) de cocaína. Também apreendida uma caderneta contendo anotações das vendas dos entorpecentes.

O rapaz de 25 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.