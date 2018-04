PM prende traficante de cocaína em Santo Antônio da Platina

No bairro Aparecidinho III na tarde de terça-feira

Em patrulhamento pelas proximidades de uma residência, onde o morador era suspeito de tráfico de drogas (rua Benedito Regazzo(bairro Aparecidinho III), os PMs abordaram um menor saindo do local. Foi em torno das 16 horas desta terça-feira, dia três, em Santo Antônio da Platina.

Com ele foi encontrado um pino de cocaína; a mãe do garoto ficou ao local e disse que o morador da casa estava fornecendo drogas para o seu filho vender e que ela já estava cansada de repreendê-lo sobre esse fato.

Em buscas na residência , foram encontrados mais dois indivíduos conhecidos por envolvimento com o narcotráfico; no quarto do suspeito, no guarda roupas, foi encontrada uma porção de crack.