PM prende traficante de crack na Vila Setti

Apreendidas 140 pedras de crack , dinheiro e cheque

Com o recebimento de denúncias anônimas sobre tráfico de drogas nesta segunda-feira, dia 27, na rua Gabriel Gualiume, Vila Setti, os Policiais Militares montaram um ponto de vigilância próximo do local, em Santo Antônio da Platina. e constataram movimentação de usuários comprando do suspeito.

Um dos usuários foi abordado, com o qual foi encontrada uma porção de crack.

Na residência do traficante foram apreendidas 140 pedras de crack , dinheiro e cheque. Também apreendidos produtos de materiais de procedência duvidosa. O usuário foi detido e encaminhado para Termo Circunstanciado.

O homem 30 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.