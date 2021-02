Apreendidos um quilo de maconha, munições de arma de fogo, ampolas usadas para acondicionar cocaína e máscara usada em assaltos

Em atendimento ao roubo de uma moto às 23h40m, na Rua Egídio Soares, nesta quarta-feira, dia 10, no qual dois marginais renderam uma mulher (51 anos) – quando ela entrava na garagem de sua casa – PMs tiveram sucesso em localizar os bandidos quando fugiam pela BR-153.

Os criminosos estavam em duas motocicletas, sendo possível abordar somente a roubada logo após o condutor sofrer uma queda, ainda na rodovia, já próximo de Santo Antônio da Platina.

Ele assumiu autoria do roubo, informando que o seu comparsa havia ficado com a revólver .38 utilizado no assalto, sendo também identificado, morador do Bairro Vista Alegre, em Santo Antônio da Platina. Também havia a suspeita que o marginal abordado possuía drogas em sua casa, localizada na Rua Santa Tereza, Jardim Júnior Afonso, também em Santo Antônio da Platina.

Neste local, realizaram buscas e localizaram um quilo de maconha, várias munições de arma de fogo, diversas ampolas usadas para acondicionar cocaína e uma máscara, normalmente utilizada em assaltos.

O indivíduo, 20 anos, recebeu voz de prisão, a motocicleta foi recuperada, as drogas apreendidas e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil platinense.