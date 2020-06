PM prende traficantes em Santo Antônio da Platina

Na rua Moacir Poli no Bairro Aparecidinho II

A equipe da Agência Local de Inteligência monitorava dois indivíduos na Rua Moacir Poli, Bairro Aparecidinho II, neste final de semana. Ambos já conhecidos no meio por tráfico de drogas e também havia diversas denúncias sobre eles.

No monitoramento, os agentes notaram que a dupla não saía de perto de um bar e quando aproximava alguma pessoa, um deles caminhava até uma árvore, pegava algo e entregava ao “freguês’ que saía rapidamente do local.

Estava na rua Manoel Sanches Garcia, esquina com Moacir Poli, onde tem um terreno baldio os dois repetiam a mesma ação.

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi até o local e abordou os dois suspeitos, com os quais foi encontrada a quantia de R$ 121,50 em notas trocadas e um celular, e com o outro a R$ 80,00. Realizadas buscas nas árvores e no terreno baldio, com apoio da Rádio Patrulha foi encontrada uma grande porção de maconha – 73 buchas, cocaína – 72 buchas e crack – 3 pedras embaladas em forma de terço.

Os indivíduos (18 e 19 anos) receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.