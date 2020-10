PM aprendem máquinas caça-níqueis em posto de Jacarezinho

Estabelecimento comercial localizado às margens da rodovia BR-153

Policiais militares receberam uma denúncia sobre a existência de máquinas caça-níqueis no restaurante de um Posto de Combustível no Bairro Aeroporto. A equipe localizou as máquinas no interior do estabelecimento comercial, próximas da porta de entrada.

Visto que o proprietário do restaurante não se encontrava, um funcionário acompanhou a equipe para confecção do Termo Circunstanciado e a apreensão.