O ladrão foi preso pela Polícia Militar da cidade

Entre 14 e 18 horas desta terça-feira, dia dois, após relato do roubo de um VW Fox, na Ponte Ribeirão do Engano (Ibaiti) iniciou-se diligências no intuito de localizar o carro.

Durante as buscas, chegou a informação de um assalto a um posto de combustíveis, recaindo a suspeita sobre o mesmo autor, posteriormente identificado.

Das buscas, foi recuperado o veículo e encaminhado à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil.