PM salva as vidas de dois bebês em menos de uma semana

Orientações foram dadas inicialmente por ligação telefônica

Nesta quinta-feira, dia 14, por volta das 14h55m, o COPOM (Central de Operações Policiais Militares)do 2º BPM, recebeu ligação do município de Santo Antônio da Platina, onde o solicitante relatava que estava com o sobrinho, um bebê, de apenas um ano de idade, engasgado e sem respirar.

De imediato, o Policial Militar, cabo João Antônio Galvão Coser, começou a orientar o tio da vítima para que realizasse desobstrução das vias aéreas da criança, conhecida por “Manobra de Heimlich”. Ao seguir tais orientações, a criança voltou a respirar normalmente, mesmo assim Coser orientou para que o responsável encaminhasse o menor ao hospital. O militar permaneceu na linha telefônica com o solicitante até a chegada no Hospital Regional do Norte Pioneiro garantindo assim que a criança realmente estivesse a salva.

O fato peculiar, é que o mesmo cabo passou por situação semelhante no último dia oito, onde atendeu outro telefonema de uma platinense por volta das 10h45m e a solicitante relatou que sua bebê, de 2 meses de idade, estava engasgada com leite materno e sem respirar.

Naquela ocasião, também orientou a genitora para que fizesse a manobra para desobstrução, sendo necessárias várias tentativas. O militar permaneceu cerca de 25nminutos auxiliando a mulher e só encerrou a ligação após verificar que a vida estava assegurada.

Esse tipo de ocorrência, comumente, gera muita tensão por parte dos solicitantes e o preparo do policial é essencial para o resultado. Com 52 anos de idade, sendo 21 deles dedicados à Polícia Militar do Paraná, a experiência e o comprometimento, com certeza, fizeram a diferença no tratamento de ambas as circunstâncias, fazendo com que pudesse conduzir com equilíbrio e realizando as orientações decisivas para que duas vidas fossem salvas.

O Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel Luiz Francisco Serra, parabenizou o militar e destacou que a habilidade do policial foi fundamental para esse excelente resultado. Já o Cabo disse ser pai, sabendo assim o valor de um filho, por isso está muito grato em poder auxiliar no salvamento de duas vidas e contribuir para o final feliz de dessas famílias.