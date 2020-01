PM soluciona roubo de posto platinense em menos de duas horas

Casal encarcerado sábado de noite

Neste sábado, dia 11, por volta das 18h25m, a Polícia Militar foi acionada para dar atendimento em ocorrência de roubo a um posto de combustível na rua 24 de maio, onde um indivíduo em posse de arma de fogo deu voz de assalto, subtraiu dinheiro do caixa e evadiu-se. Ele estava numa motocicleta Honda Dream de cor branca e roxa conduzida por uma mulher. Às 10h10, a PM já havia solucionado o crime.

As equipes RPA e ROTAM permaneceram em diligências contínuas a fim de localizar os criminosos e em outro auto posto localizou a mulher apontada pelas testemunhas como quem teria dado fuga ao ladrão. Questionada, a bandida de 35 anos confessou a participação e indicou para as equipes o paradeiro do cúmplice.

Assim, foram até a Rua Pedro Levatti Neto e prenderam o marginal de 19 anos, que também confessou.

No local foi encontrada uma garrucha calibre .22, as roupas e parte do dinheiro, bem como a motocicleta. O indivíduo informou que o restante da quantia roubada teria sido dividida com a mulher, sendo posteriormente localizado o valor na bolsa dela.