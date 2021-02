Entorno da praça é usado frequentemente para empinar motos barulhentas

Foi realizada operação conjunta com as equipes de Guapirama e Joaquim Távora, da qual resultou em uma abordagem de aproximadamente 30 pessoas que estavam ingerindo bebidas alcoólicas, fumando narguilé e também utilizando substâncias entorpecentes como maconha, na Rua Jorge Raid, centro, nesta quinta-feira, dia 18.

Havia uma grande quantidade de motociclistas exibindo manobras perigosas e perturbando a tranquilidade dos moradores da cidade com escapamentos adulterados e acelerando com muito barulho.

Durante a operação, localizada certa quantidade de maconha com um menor (17 anos) e foi conduzido para confecção do TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal) e também apreendidas 5 motocicletas em situação irregular e recolhidas ao pátio do Destacamento contra as quais foram lavradas as infrações pertinentes.

Os abordados na praça vêm frequentemente utilizando aquele espaço para seus encontros e deixam o local extremamente sujo, fatos esses que são alvos de reiteradas reclamações de vizinhos e moradores em geral.

Os abordados e as motocicletas apreendidas foram encaminhados ao DPM de Quatiguá para providências.