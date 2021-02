Ontem em Bandeirantes ; aves foram liberadas e gaiolas quebradas

Policiais Militares do 4º Pelotão Ambiental de Jacarezinho, em ação da Operação Verão, realizaram atendimento de ilícito, na Vila Bela Vista, em Bandeirantes. Foi nesta quinta-feira, dia quatro, junto com o IAT(Instituto Água e Terra).

No local, havia seis aves silvestres em cativeiro sem autorização, sendo tomadas as medidas administrativas e criminais. Os pássaros foram liberados e as gaiolas quebradas pela equipe.

A Operação Verão está sendo desencadeada em todo o Paraná, determinada pelo Subcomando-Geral, para a execução de ações operacionais em todas as regiões, por meio de patrulhamentos motorizados, a pé e embarcados, bloqueios de vias, cumprimento de ordens judiciais e abordagens.