Polícia Civil encontra armas ilegais em Santo Antônio da Platina

Ministério Público e Poder Judiciário autorizaram a ação

Na início da tarde desta quinta-feira, dia 22, equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, deu cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a princípio encontraram duas espingardas calibre 32, 25 munições calibre 32 e 51 munições calibre 22 com um homem de 77 anos.

Tudo foi apreendido numa residência na zona rural da cidade.

Em sequência a equipe policial se deslocou a outro alvo da operação, localizado no bairro Jardim São Pedro, onde foi apreendido com um indivíduo, de 42 anos, um revólver calibre 32 e 18 munições calibre 32.

O mandado de busca foi representado pelo Delegado de Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público e autorização pelo Poder Judiciário, em razão do envolvimento de um dos possuidores da armas e munições com violência doméstica.