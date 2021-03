Ele roubou um comerciante de 29 anos no dia oito deste mês

Ação da Polícia Civil (PCPR) de Ribeirão do Pinhal prendeu um homem de 22 anos, na Praça Erasmo Cordeiro, região central da cidade, na manhã desta terça-feira (23). Contra ele havia mandado de prisão preventiva por roubo com emprego de arma branca (faca).

Um inquérito foi instaurado pela PC dia no último dia oito. De acordo com o comerciante de 29 anos, o bandido preso, munido com um faça, o ameaçou de morte e arrebatou seu aparelho celular da marca Xiaomi, modelo MI 9 e correu.

O assalto ocorreu na PR-218, próximo à estação da Copel. Após as investigações, os policiais civis chegaram ao nome do autor. A Autoridade Policial solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão preventiva e o pedido acolhido. O homem, que tinha passagens por furtos e roubos, foi encaminhado para a Cadeia Pública (Depen/PR), à disposição da Justiça.