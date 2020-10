Polícia Civil prende dois por venda ilegal de emagrecedores em Siqueira Campos

Crime contra a saúde pública porque eram produtos perigosos

Na manhã desta terça-feira, dia 13, a Polícia Civil de Siqueira Campos, com apoio de colegas da corporação de Wenceslau Braz e de Joaquim Távora, deram cumprimento aos Mandados de Buscas, expedidos pela Vara Criminal, em três endereços siqueirenses.

Segundo as informações, as ordens judiciais surgiram após uma investigação criminal iniciada em 2019, quando se apurou que os autores produziam, armazenavam e comercializavam medicamentos emagrecedores, cujas fórmulas contêm substâncias proibidas e de venda controlada, tais como Sibutramina, Fluoxetina, Bupropiona, Diazepan, Bisacodil, Clobenzorex e Furosemida (fotos) .

De acordo com o delegado Juliano Fonseca, trata-se de crime contra o Saúde Pública, pois os produtos, de acordos com laudos, não mostravam essas informações nos rótulos, além de não serem registrados na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Por isso, dois homens foram presos e as substâncias apreendidas.