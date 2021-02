Ao todo 60 pessoas abordadas; 15 carros vistoriados (com a presença de seus respectivos donos); 2 indivíduos conduzidos para Termo Circunstanciado e 2 cigarros de maconha apreendidos .

A Polícia Militar foi informada que numa chácara na Estrada da Teolândia, no sábado, dia seis, ocorreria uma festa com muitas pessoas, inclusive menores.

Com apoio da ROTAM da 1ª e da 4ª Cias, vigilância sanitária e conselho tutelar, a rádio-patrulha foi ao local, onde constatadas aglomerações de pessoas. De imediato, dada voz de abordagem sendo localizados com dois indivíduos, dois cigarros de maconha.

Diante do flagrante foram também feitas as revistas nos veículos que estavam no local, qualificados todos envolvidos que posteriormente serão informados ao Ministério Público local para os devidos procedimentos, pois estão infringindo o Decreto Estadual 6599/2021, prorrogado até o dia 10/02/2021, infringindo também o Art. 268 do CP.

As equipes policiais após a abordagem solicitaram que os presentes se retirassem , pois vinham de diferentes cidades do sudoeste de São Paulo e Norte do Paraná, os menores entregues ao Conselho Tutelar e liberados a seus respectivos genitores. O locatário foi orientado, e o responsável pelo “evento”, morador de Marília-SP não foi possível conseguiu qualificá-lo por falta de dados repassados.