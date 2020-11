Polícia Federal apreende Ferrari de empresário do Norte Pioneiro

Sua empresa em Santo Antônio da Platina também foi vistoriada pela PF

O empresário Lucas Antônio Rosa Leite Lima (Imagens/Arquivo Npdiario) teve sua Ferrari apreendida na manhã desta sexta-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina (fotos) pela Polícia Federal de Londrina. Ele tem 36 anos, e fez fortuna com uma empresa de call center (telemarketing), a American Group, também, em Santo Antônio da Platina (foto de hoje). Atualmente, possui empresas de outros segmentos em outros países, como Portugal, por exemplo.

Em 2018, chegou a ser preso acusado de ser mandante de uma tentativa de homicídio de uma moça.

O Tribunal de Justiça do Paraná deferiu habeas corpus e foi libertado dias depois.

Também firmou um acordo milionário (cujo valor não foi divulgado) com a União para saldar dívidas tributárias da empresa e, dessa forma, regularizar sua situação fiscal junto à Justiça Federal de Londrina, conforme inquérito instaurado pela Polícia Federal em 2017.

O advogado que defendeu o empresário na ação na época, explicou que “2017 foi um ano de muitos contratempos para a American Group”, o que gerou um déficit financeiro bastante superior ao planejado e levou a empresa a priorizar pagamentos de salários dos colaboradores, bem como de fornecedores, em detrimento do recolhimento de tributos, os quais, agora, estão sendo sanados.

“Passamos por um período de muita turbulência, assim como todas as grandes empresas estão sujeitas a passar. No entanto, não mediremos esforços para saldar nossos compromissos fiscais junto à União”, assegurou na ocasião Lucas Lima.

O empresário faz frequentes viagens internacionais.

Em 2019, sofreu tentativa de sequestro ou assalto na rua Rui Barbosa, a cerca de 50 metros da guarita de entrada do Condomínio Residencial Morumbi, onde residia, em Santo Antônio da Platina.

Quando retornava para sua casa, um ex-funcionário dele estava parado e em pé e o abordou, tentando abrir a porta de seu veículo. Quando abriu a janela da Toyota Hilux, percebeu que o homem estava com um revólver na cintura e iria sacar. Saiu da camionete, segurou a mão do agressor e espirrou spray de pimenta no rosto, mas recebeu uma mordida na cabeça.

O rapaz com a arma o ameaçou de morte durante a rápida briga. Mesmo assim, Lucas conseguiu se desvencilhar e fugir, correndo , abandonando celular e a camionete. O suposto criminoso se evadiu numa motocicleta.

Mais recentemente, Lucas teve problemas tributários com sua empresa instalada em Ibaiti, que chegou a sofrer interdição. Ele não tinha pago o alvará de funcionamento.

O npdiario procurou o empresário por telefone e WhatsApp, mas não respondeu. Não se sabe se chegou a ser preso. Há informações não confirmadas que residências de parentes foram vistoriadas pela PF também.

Veja também essa matéria sobre o empresário: https://npdiario.com/especial/falsa-noticia-envolvendo-empresario-viraliza-no-norte-pioneiro/

Leia também: https://npdiario.com/capa/policia-federal-tambem-apreendeu-helicoptero-de-platinense-video/