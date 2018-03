Polícia Militar continuará com operações especiais em Santo Antônio

Zezão e Diniz visitaram batalhão em Jacarezinho

Na manhã desta sexta-feira, dia dois, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, recebeu para um almoço o Prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto (Zezão), e seu Secretário de Gestão e ex-comandante do 2º BPM, Coronel Airton Sérgio Diniz (fotos).

Na reunião, além da discussão de diversos assuntos de interesse da comunidade platinense, o político agradeceu as iniciativas desencadeadas nas últimas semanas e que alcançaram ótimos resultados no município, principalmente quanto ao combate ao tráfico de entorpecentes, e fez questão de elogiar a atuação da ROTAM e da ROCAM da 4ª Companhia do 2º BPM, equipes que há tempos se destacam no combate à criminalidade.

José Luiz também explanou sobre a importância de estreitar a parceria nas atividades relacionadas à segurança pública junto à Prefeitura e sobre a relevância da Polícia Militar para a comunidade platinense, instituição garantidora da democracia e da ordem pública.

O comandante destacou, por último, que as operações preventivas e repressivas irão continuar no município.