Polícia Militar de Cambará prende ladrão conhecido

Acusado de roubo agravado

Rafael Linhares Rodrigues (foto), de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar no bairro Estação, em Cambará. Ele é bastante conhecido e possui diversas passagens criminosas.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe que estava fazendo patrulha o avistou na rua após ter recebido um mandado de prisão pelo crime de roubo em seu desfavor, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Cambará.

Por isso, foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil e, na sequência, para a cadeia pública.

O assalto majorado ou agravado é aquele feito com Emprego de Arma. O Código Penal Brasileiro prevê entre as possibilidades aquele que assim se caracteriza por haver o agente exercido a violência ou a ameaça com emprego de faca ou revólver, por exemplo.