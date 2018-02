Polícia Militar detém platinense com moto irregular e cocaína

No centro de Santo Antônio da Platina

Um homem foi detido perto de uma hora da madrugada deste domingo, dia quatro, no Bar da Irene, na rua 19 de Dezembro, em Santo Antônio da Platina.

As equipes da PM efetuaram a abordagem e, após revistas, foram localizadas com ele três buchas de cocaína.

Ao sair do estabelecimento, encontrada uma motocicleta Honda CG 125 Today de cor vermelha,com várias irregularidades.

Diante dos fatos, foi encaminhado para a 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil e a motocicleta apreendida ao pátio da 4 Cia.