Polícia Militar Platinense apreende pistola e droga

No final de semana na Vila Claro

Trabalho competente da Agência de Inteligência do 2º Batalhão de Polícia Militar e da ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) viabilizou a prisão de um homem em sua casa, no final de semana, em Santo Antônio da Platina.

O flagrante ocorreu na rua Deputado Benedito Lúcio Machado, na Vila Claro, onde foi localizada a pistola Bereta 6.35, duas porções de maconha (140g) e R$ 322 em dinheiro miúdo.

Um smartphone também foi apreendido.