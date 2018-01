Polícia Militar prende Pinto Louco em Ibaiti

Tinha mandado de prisão em aberto

Por volta das 11h30m da terça-feira, dia 16, a PM patrulhava pela rua Paraná e viu um indivíduo conhecido no meio, Amauri Aparecido Ferreira (foto), vulgo Pinto Louco.

Após averiguações constatou-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto (Artigo 129 do Código Penal:ofender a integridade física,lesão corporal de natureza grave com pena de detenção de três meses a um ano)

Ele foi preso e não reagiu e encaminhado para a cadeia local.