Elemento de 26 anos estava numa casa da rua Euzébio Rodrigues de Mello

Neste final de semana, as equipes realizaram cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão numa casa da rua Euzébio Rodrigues de Mello, Gralha Azul, em Ibaiti.

Ao adentrarem no quintal e na residência, as equipes se depararam com o suspeito (26 anos) atirando pela janela, sacolas plásticas, onde foram constatadas como sendo maconha e cocaína, sendo dado voz de prisão e iniciadas as buscas.

Também encontrados dinheiro em espécie (R$ 1.520,00), uma máquina de cartão e aparelhos celulares.

Apresentado na 37ª DRP para que fossem adotados os procedimentos cabíveis de polícia Judiciária com os entorpecentes e objetos citados.