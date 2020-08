Polícia Militar prende traficantes em Jacarezinho

Ambos foram encaminhados para a sede

Policiais Militares do Canil/2º BPM realizava patrulhamento pelo endereço Rua Rio Grande Vila Scyllas, e viram um veículo GM Chevrolet Corsa de cor vermelha, com um marginal conhecido no mei pela prática de tráfico de drogas.

Diante da suspeita, a equipe optou por a abordagem do veículo. Em revista pessoal, foi localizado no bolso do condutor (29 anos), uma bucha de maconha além de uma nota de R$ 10,00. Com o passageiro (23 anos) foi encontrada a quantia de R$ 17,00.

Durante busca no veículo foi encontrado embaixo do tapete do lado do motorista um pequeno saco plástico contendo também maconha e duas notas de R$ 20,00. Indagados sobre os fatos, o passageiro assumiu ser o dono do veículo e da droga que estava embaixo do tapete.

Ambos foram encaminhados para a sede da 1ª CIA PM para confecção do boletim, em seguida ao pronto socorro e logo após foram entregues na delegacia. O veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Civil por estar relacionado com o crime de tráfico de drogas.