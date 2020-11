Polícia Militar recupera carro roubado em Ribeirão do Pinhal

Dinheiro e uma carteira que estavam dentro do carro foram entregues na delegacia

Equipe de Rádio Patrulha recebeu via 190 solicitação de um roubo de veículo nesta sexta-feira, dia seis.

No local, Rua Amélia Naufal, a vítima de 44 anos que relatou que três indivíduos portando cada um deles um revólver e todos encapuzados, apontaram a arma para ele e levaram seu VW/Virtus de cor prata de dentro de sua garagem.

Rádio-patrulha e ROTAM cruzaram com veículo roubado e os suspeitos passaram pelas viaturas e, acabaram por abandonar o carro e fugiram por uma mata, equipes fizeram buscas, mas sem êxito de encontrar os autores.

Diante do exposto o veículo, dinheiro e uma carteira que estavam dentro do carro foram entregues na delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.